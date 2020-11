Adama Traoré est-il humain ? La question se pose en Angleterre.

Selon le latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, l’ailier de Wolverhampton, Adama Traoré, n’est pas humain. « La façon dont il peut changer de direction et accélérer n’est presque pas humaine. Je ne me suis jamais senti aussi impuissant face à un adversaire. Il y a des gens qui sont plus rapides que vous, c’est inévitable, mais vous pouvez vous mettre en bonne position, ou orientez votre corps pour vous donner un avantage et entrer dans sa trajectoire. Mais contre lui, aussi à cause de sa puissance, il n’y a rien que vous puissiez vraiment faire », a indiqué l’Anglais pour Goal.