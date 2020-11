Aujourd’hui dans une galère sans nom, Mario Balotelli aurait pu faire son retour en Angleterre pour relancer sa carrière de footballeur professionnel.

Libre depuis son départ de Brescia en juin dernier, l’ancien international italien cherche un nouveau club. Comme le précise « Sky Sports », Super Mario a été approché par le club de Champonship de Barnsley. Malgré tout, l’ancien attaquant de l’OGC Nice et de l’OM a décliné cette proposition et cherche sans doute un challenge plus alléchant. Il continu de s’entraîner avec le club de Franciacorta (D4 italienne) pour garder la forme.