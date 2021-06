Arrivé au bout de son aventure avec les Wolves de Wolverhampton, Adama Traoré rêve d’ailleurs et surtout du FC Barcelone. L’Espagnol aimerait faire son retour là où tout a commencé.

En fin de contrat en 2023 avec Wolverhampton, Adama Traoré a fait une saison mitigée après plusieurs exercices exceptionnels. Titulaire indiscutable, il n’a pas su faire la différence et dynamiser une équipe amorphe. En 41 rencontres disputées, il n’a inscrit que 3 buts et délivré 3 passes décisives, bien trop insuffisant pour un joueur de ce niveau. L’explication semble être un divorce consommé entre les Wolves et l’Espagnol qui a envie d’ailleurs. Formé au Barça, il rêve de revenir là où sa carrière a débuté.

Adama Traoré : « Barcelone est ma maison, c’est la réalité. J’ai grandi là-bas, j’avais 10 ans. Si une offre arrive, je parlerai à ce sujet. avec mes agents, pour comprendre quel rôle je jouerais dans l’équipe« , a-t-il déclaré pour Rac1.