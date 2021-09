Récemment, dans un entretien accordé à l’Equipe, Antoine Kombouaré est revenu sur le mercato du FC Nantes et sur les promesses qui lui ont été faites…

« Au début du mercato, on m’avait prédit l’enfer. Peut-être que le club et les joueurs n’ont pas vu arriver les offres qu’ils souhaitaient. Mais on a pas attendu la dernière semaine pour discuter avec eux. Avant la fin de la saison et pendant les vacances je n’ai pas hésité à appeler les garçons, à échanger sur ce qu’ils allaient devenir, ce qu’ils allaient faire.

Pendant la préparation, il a aussi fallu leur faire comprendre qu’on était pas fermés mais qu’ils devaient faire les bons choix, que s’ils repoussaient leur départ, ici ils ne seraient non seulement des éléments importants mais ils seraient aussi heureux. Aujourd’hui je vois des garçons prêts à repartir au combat, disponibles, qui travaillent pour gagner », a-t-il confié.