Suivi depuis plusieurs semaines par le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi devrait arriver très prochainement en terres parisiennes. Son agent le confirme, il va quitter l’Inter Milan pour le PSG.

À la recherche d’un latéral droit pour pallier le départ de l’Italien Alessandro Florenzi – dont le prêt n’a pas vraiment convaincu la saison dernière – le Paris Saint-Germain semble avoir jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’Inter Milan, 7 buts et 10 passes décisives en 37 matchs de Serie A, le Marocain serait sur le point de signer et de s’engager avec le club de la capitale. Une information confirmée par Fabrizio Romano mais aussi et surtout par Alejandro Camano, l’agent du Nerazzurri : « Quand tu quittes l’Inter Milan, tu es toujours triste… C’est normal« , a-t-il déclaré après une réunion avec la direction du club italien.