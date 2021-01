Moussa Dembélé va quitter l’Olympique Lyonnais pour remplacer Diego Costa à l’Atletico Madrid dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 35 millions d’euros.

Mis au placard par Rudi Garcia depuis le début de la saison, Moussa Dembélé – toujours convalescent suite à sa fracture du bras à l’entraînement le mois dernier – va faire ses valises dans les prochaines heures. Les informations des médias espagnols précisant que l’Atletico Madrid allait passer à l’action ont été confirmées du côté de Lyon, en marge du déplacement à Rennes.

À la recherche d’un buteur pour pallier le départ de Diego Costa, les Colchoneros ont essuyé, comme l’Olympique de Marseille, le refus du Napoli dans le dossier Arkadiusz Milik. Diego Simeone a donc ciblé le Français de 24 ans pour venir renforcer son attaque pour le reste de la saison. Actuellement, le technicien argentin doit se contenter de la doublette Luis Suarez – Joao Felix. L’Olympique Lyonnais réclamait environ 30 millions d’euros pour un transfert sec. Il devrait finalement laisser filer son attaquant dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat de 35 millions d’euros.

L’OL va tenter de recruter l’Algérien Islam Slimani, en manque de temps de jeu à Leicester, pour compenser ce départ.

L’Atlético Madrid est leader de la Liga malgré trois matches en retard et donc grand favori pour remporter le titre cette saison au nez et à la barbe du Real Madrid et du Barça.