Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan, s’est exprimé sur l’état d’esprit de Zlatan Ibrahimovic. L’Italien a révélé que le Suédois est quelque peu ébranlé suite au décès de Mino Raiola, son agent depuis 18 ans.

« Ce sont des situations très délicates et personnelles. Zlatan est sensible et a un grand cœur, il traverse un moment délicat », a déclaré Pioli pour DAZN.