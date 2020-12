La semaine du 11 au 18 décembre a été riche en émotions. La disparition tragique de Gérard Houllier a notamment mis la planète football en deuil. Mais ces 7 derniers jours ont été aussi très riches en chiffres. Entre autres, Waldemar Kita doit 14,8 millions au fisc, Lionel Messi rentre un peu plus dans la légende au Barça et Karim Benzema dépasse une légende brésilienne.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les chiffres des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : selon Mediapart, Waldemar Kita, président du FC Nantes, n’aurait pas payé les 14,8 millions correspondant à l’ISF.

Numéro 2 : Lionel Messi se souviendra longtemps de ce match face à la Real Sociedad. L’Argentin a en effet signé ce mercredi, sa 300e victoire dans son jardin du Camp Nou. Le tout, en marquant au cours de 219 d’entre elles.

Numéro 3 : Karim Benzema a disputé sont 528e match sous les couleurs du Real Madrid. Le Français est ainsi devenu le joueur étranger le plus capé de l’histoire du club merengue, détrônant Roberto Carlos !