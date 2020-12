Selon Mediapart, Waldemar Kita, président du FC Nantes, n’aurait pas payé les 14,8 millions correspondant à l’ISF.

Waldemar Kita poursuivit par le fisc. C’est ce qu’affirme Mediapart dans une enquête réalisé en partenariat avec Médiacités et les quotidiens belges Le Loir et De Standaard. Ainsi, le président du FC Nantes, qui est poursuivi pour fraude fiscale aggravé, est soupçonné à titre personnel d’avoir lésé le fisc à hauteur de 14,8 millions d’euros au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Ceci concernerait des saisies qui ont eu lie cette année entre février et avril. Notamment un yacht d’une valeur de 2,5 millions d’euros, un bien immobilier situé à Paris et un appartement appartenant au couple Kita. Mais ce n’est pas as tout, « a par ailleurs touché, entre 2010 et 2019, au moins 70 millions d’euros au Luxembourg, sur lesquels il n’a payé aucun impôt sur le revenu en France, puisqu’il est résident fiscal en Belgique ».