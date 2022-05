Paul Pogba semble de plus en plus proche de rejoindre le PSG la saison prochaine afin de renforcer le milieu parisien. L’international français y est annoncé avec insistance, mais la réalité n’est pas aussi exacte que cela.

RMC s’est montré catégorique : malgré l’effervescence des rumeurs, Paul Pogba est bel et bien encore loin d’être un joueur du PSG. En effet, Paul Pogba fera très probablement ses valises de Manchester cet été, lui qui arrive au terme de son contrat avec les Red Devils en juin, et l’on sait que le PSG est sur le coup depuis un certain temps. Sauf que le club de la capitale doit passer par des étapes préliminaires pour se pencher concrètement sur le Champion du Monde.

Notamment celle du dégraissage de son effectif. Les dirigeants parisiens doivent se demander qui ils souhaitent conserver à ce poste, et qui s’en ira. En effet, plusieurs milieux de l’équipe parisienne pourraient être invités à faire leurs valises cet été, suite à une saison décevante à l’instar de Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou Gana Gueye. Une fois que les départs seront au clair, le PSG pourra attaquer les cibles envisagées pour les remplacer.

Paul Pogba, lui, n’a certainement plus la tête à Manchester United et souhaite éclaircir son avenir au plus vite, même si le décès de son agent Mino Raiola ne risque pas d’arranger cette situation. Désormais représentante du milieu français, Rafaela Pimenta se chargera du sujet de son futur club. Une chose est sûre, Paul Pogba ne manquera pas de prétendants avec les sollicitations du PSG, du Real Madrid, de Manchester City ou encore de son ancienne équipe de la Juventus.