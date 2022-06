Vendredi soir l’Equipe de France se rend à Vienne pour défier l’équipe nationale d’Autriche pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Nations. Un match qui pourrait ne pas avoir lieu et on vous explique pourquoi.

Comme le précise ‘RMC Sport’, la rencontre entre les Autrichiens et les Français est menacée d’un report. Il y a quelques heures l’UEFA a demandé une enquête auprès de la Fédération autrichienne de football après l’apparition d’un énorme trou de 40cm mardi soir sur la pelouse du Ernst Happel Stadion après la rencontre entre l’Autriche et le Danemark. La Fédé autrichienne a donc fait appel à des spécialistes afin de s’assurer que cette mésaventure ne puisse arriver sur un autre coin de la pelouse.

Les causes évoquées sont les fortes pluies qui se sont abattues sur Vienne ces derniers jours et la montée du Danube, fleuve situé à 200 mètres du stade. Si le trou a depuis été rebouché, « le reste du terrain a été passé au crible par un système de résonance magnétique pour explorer si d’autres zones dangereuses venaient à exister ». Didier Deschamps et son staff, qui s’entraînent à huis clos au stade du Rapid Vienne, aimeraient être fixés ce soir ou demain matin. Affaire à suivre…