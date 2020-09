Après plusieurs semaines sans discussion entre Saint-Etienne et Leicester, une nouvelle offre du club anglais pourrait faire changer d’avis les Verts.

Une nouvelle offre pour les Verts. Les Foxes ont transmis une quatrième offre aux Verts : 35 M€ plus 5 M€ de bonus, soit 40 M€ au total. Alors que Saint-Etienne était fermé aux discussions, le club semble un peu s’ouvrir au club anglais afin de négocier le transfert. Depuis plusieurs semaines, le joueur réclame son départ et la situation se tend avec son coach Claude Puel.

“Ma décision est prise : j’accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D’où je viens, des quartiers nord de Marseille et d’une famille pas aisée, ce n’est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie”, avait déclaré Fofana à L’Equipe le 10 septembre dernier. Réponse sur son avenir dans les prochains jours.