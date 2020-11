Les hommages se succèdent après la mort de Diego Maradona. Celui rendu par Peter Shilton dénote néanmoins quelque peu…

Interviewé par le Daily Mail, l’ancien gardien international anglais, Peter Shilton déclare que « La main de Dieu » était le meilleur joueur qu’il n’ait jamais affronté. Il reconnaît cependant garder de la rancoeur à son égard depuis la coupe du Monde de 1986. Il relate ce fameux but : « Il a sauté contre moi sur une balle suspendue et, sachant qu’il ne pouvait pas l’atteindre de la tête, il l’a frappée du poing pour l’envoyer au fond du filet (…). Pour fêter ça, il a regardé en arrière à quelques reprises pour voir ce que faisait l’arbitre parce qu’il savait ce qu’il avait fait. Tout le monde le savait sauf l’équipe d’arbitres. » Et il conclut : « C’est bête, mais ça me dérange depuis des années, je ne vais pas dire le contraire maintenant. Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’il ne s’est jamais excusé, n’a même jamais admis qu’il avait triché ou s’est excusé pour cela. Je pense que c’était un très grand gars, mais quelqu’un qui n’a jamais fait preuve d’esprit sportif. »