La Croatie reçoit la France, demain soir à 21h, pour le compte de la 4ème journée de la Ligue des Nations.

Le match se jouera devant 10.000 spectateurs comme l’autorise l’UEFA suivant les décisions de chaque pays. L’instance européenne a décidé de ne plus imposer le huis clos et autorise une jauge de 30% de la capacité d’accueil des stades en Ligue des champions, Ligue Europa et pour les sélections nationales.

“Il y a les règles de l’UEFA mais après, chaque pays compose avec sa situation et son protocole. C’est bien sûr un avantage d’avoir plus de spectateurs à domicile. Tant mieux pour les Croates. J’ose espérer que toutes les décisions ont été prises en considérant bien les risques sanitaires. Nous, on connaît la situation française, qui est problématique. On fait en sorte de la gérer”, a indiqué Didier Deschamps en conférence de presse.