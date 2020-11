C’est une grande première en NFL. L’arbitre Jérome Boger et ses six assistants sont devenus ce lundi le tout premier corps arbitral exclusivement noir à officier lors d’un match de la Ligue nationale de football, lors de la rencontre opposant les Buccaneers de Tampa Bay et les Los Angeles Rams.

Une belle image que seul le sport et ses valeurs peut nous offrir. Ce lundi, le match entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Los Angeles Rams a été le théâtre d’une grande première en NFL. Pour la première fois de son histoire, une équipe d’arbitres composée entièrement de noirs officiait sur les pelouses américaines. Le vétéran Jerome Boger, chef d’orchestre de la rencontre, est entré sur le terrain avec un palmarès impressionnant. Troisième arbitre noir de l’histoire du championnat, juge de ligne et arbitre depuis 2006, il a été impeccable dans son rôle avec ses assistants, également détenteurs d’un beau CV. Barry Anderson, arbitre officiel depuis 14 ans, Anthony Jeffries, juge de touche officiel depuis 3 ans, Carl Johnson, juge de ligne officiel depuis 17 ans, Julian Mapp, juge de touche officiel depuis 12 ans, Dale Shaw, juge de terrain officiel depuis 8 ans, et Greg Steed, juge de fond officiel depuis 18 ans.

Boger avait déclaré en avant-match être « fier de son héritage et enthousiaste à l’idée de participer à ce match historique ».

Une lueur d’espoir dans un pays fortement touché par le racisme.