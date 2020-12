2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, la victoire des Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl 31 à 20 face aux 49ers de San Francisco.

Pourtant très mal embarqué dans cette finale du championnat de football américain, Kansas City a totalement retourné la situation grâce à son quater-back Patrick Mahomes. Menés de 10 points avant d’entamer le quatrième et dernier quart temps, les joueurs de Kansas City vont revenir de l’enfer avec un Patrick Mahomes métamorphosé. Le quater-back des Chiefs, sous pression adresse une passe merveilleuse pour Tyreek Hill, avant d’envoyer Travis Kelce dans la End zone pour inscrire un Touchdown.

Revigorés par cette action, les Chiefs continuent et récupèrent une nouvelle attaque pour mettre une grosse pression sur leur adversaire. Mahomes, encore lui délivre une passe parfaite pour Devon Williams qui s’en va offrir l’avantage à sa franchise. Kansas City va faire la différence avec une nouvelle interception sur Jimmy Garoppolo. Sur l’action qui suit, Kansas City enfonce le clou avec une belle course de Damien Williams qui inscrit le Touchdown de la victoire. Kansas City décroche le sacre, plus de 50 ans après.

50 ans de disette !

Cela faisait plus de 50 ans que les fans des Chiefs attendaient ça. Une victoire dans un SuperBowl , c’est désormais chose faîte. Cette nuit-là, les Chiefs sont venus à bout des 49ers de San Francisco pourtant meilleure défense de la Ligue. Une victoire 31 à 20 pour les Chiefs qui ont fêté ça avec leurs fans.