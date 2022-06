L’équipe de France féminine a été sacrée vice-championne d’Europe de fleuret par équipes lundi à Antalya, en Turquie, après avoir échoué en finale 45-25 face à l’Italie.

Les Bleues n’ont rien pu faire face à des Italiennes qui ont fait la course en tête pendant la quasi totalité de la finale, remportant 7 matches sur 9. L’équipe de France était composée de Solène Butruille et de trois des quatre fleurettistes médaillées d’argent par équipes aux Jeux olympiques de Tokyo : Ysaora Thibus, Anita Blaze et Pauline Ranvier. Les Italiennes d’Alice Volpi et Arrianna Errigo avaient elles été médaillées de bronze l’été dernier au Japon. Il s’agit de la 7e médaille française dans ces championnats d’Europe, qui se poursuivront jusqu’à mercredi en Turquie, toujours avec les épreuves par équipes.

Pas de médaille en revanche pour les hommes en sabre. Les Bleus, battus par la Turquie 45-39, ont terminé quatrièmes. Maxime Pianfetti, Sebastien Patrice, Bolade Aputhy et Eliott Bibi formaient le clan tricolore. Ces deux derniers avaient obtenu quelques jours plus tôt le bronze en individuel.