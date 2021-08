Nicolas Delmotte est contraint de déclarer forfait ce vendredi matin pour la finale par équipes du saut d’obstacle en équitation.

Coup dur pour l’Equipe de France qui sera privée de son Français Nicolas Delmotte suite à un petit souci survenu pour son cheval. « Urvoso du Roch et Nicolas Delmotte sont malheureusement forfaits pour l’épreuve par équipes de saut d’obstacles. Dans la soirée (de jeudi), Urvoso du Roch, le cheval de Nicolas Delmotte, a été victime de coliques. Pris en charge par le vétérinaire de l’équipe de France, le selle français de 13 ans va bien. Il est au repos et sous traitement médical », a indiqué la FFE dans un communiqué. Finalement, la France tenante du titre à Rio en 2016 sera représentée par Billot, Simon Delestre et Pénelope Leprevost dans l’épreuve qui débute vendredi à 19h00 locales (12h00 françaises).