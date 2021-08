Actuellement deuxième de la Vuelta derrière le grand favori slovène Primoz Roglic, Enric Mas est toujours ambitieux et compte bien disputer la victoire finale jusqu’au bout.

Pour cela, l’Espagnol possède même une stratégie et pense être en mesure de la respecter pour déborder Roglic et tenter sa chance pour remporter cette course. « On va voir ce qu’il va se passer. Primoz est très fort. Il vient de gagner le contre-la-montre des Jeux Olympiques. Il faudra donc absolument le distancer avant le dernier chrono, qui est très long, sur lequel il reprendra forcément du temps. » A temporisé le cycliste ibérique qui possède 28 secondes de retard sur le Slovène après 9 étapes disputées.