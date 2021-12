Ancien leader du sprint mondial, Mark Cavendish est de retour à un très bon niveau. Le Britannique de 36 ans se sent bien et il devrait même prolonger son aventure avec son équipe de la Deceuninck-Quick Step.

Ce jeudi, c’est l’équipe qui a annoncé la nouvelle et elle devrait très rapidement officialiser le nouveau bail avec Mark Cavendish. « C’est fait avec Mark. Il ne manque que la signature mais ce sera bientôt en ordre et il restera une année supplémentaire avec nous. Mark souhaitait une prolongation de contrat. Je ne pouvais pas lui refuser cela », a affirmé le patron de l’équipe belge Philippe Lefévère forcément heureux et satisfait de pouvoir garder son coureur une saison de plus. Rappelons que Cavendish évoluera avec un nouveau maillot car l’équipe va changer de nom. Désormais, il faudra dire Quick Step-Alpha Vinyl dès la saison 2022.