Une spectatrice de 64 ans qui assistait vendredi à l’ultime étape du Tour cycliste Poitou-Charentes a été grièvement blessée tout près de la ligne d’arrivée à Poitiers où pour « une raison inconnue » un coureur de l’équipe AG2R Citroën s’est retrouvé projeté sur une barrière.

Le coureur berrichon Marc Sarreau se trouvait dans le sprint final quand « pour une raison inconnue, il a percuté une barrière » blessant deux femmes de 67 et 64 ans, qui assistaient à la course, a indiqué Alain Clouet, organisateur du Tour Poitou-Charentes, à l’AFP. Les deux spectatrices, secourues par les pompiers et le Smur vers 17H00, ont été transportées au CHU de Poitiers, celle de 67 ans dans un « état léger » tandis que la femme de 64 ans, « plus gravement blessée » présentait de « multiples lésions et traumatismes ». Le cycliste de 28 ans, « légèrement blessé mais très choqué », selon l’organisateur, a également été hospitalisé.

La 35e édition de la course, partie mardi, s’est achevée vendredi par la victoire finale du Britannique Connor Swift (Team Arkea – Samsic) à l’issue de la dernière étape reliant Villefagnan à Poitiers sur 166,5 km.