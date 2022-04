L’équipe d’Israël Premier Tech a annoncé son forfait pour le prochain Tour des Flandres qui se déroule ce week-end.

Mauvaise nouvelle pour la formation cycliste ainsi que ses supporters qui est contrainte de jeter l’éponge pour la prochaine édition du Tour des Flandres. L’équipe a révélé qu’elle ne serait pas en mesure de s’aligner sur cette course à cause d’un effectif trop diminué suite à des cas de Covid-19, des blessures ainsi que des malades. « L’équipe courra également en Espagne ce week-end (GP Indurain, Tour du Pays Basque) et de nombreux autres coureurs sont actuellement mis à l’écart pour cause de blessure ou de maladie. C’est par respect pour la course et le reste du peloton que nous prenons cette décision. Il est de notre devoir envers les autres équipes de ne pas envoyer volontairement des coureurs qui ont été exposés au covid dans une course. » A expliqué la formation dirigée par Kjell Carlström. Notons que l’équipe renonce aussi au GP de l’Escaut prévu mercredi prochain.