Deuxième de l’étape du jour et 3ème au classement général, Julian Alaphilippe a décidé de se retirer du Tour de Suisse ce samedi afin de pouvoir assister à la naissance de son fils. Annoncé ce matin par son manager, Patrick Lefevere, le Français a bel et bien abandonné après la 7ème étape du Tour de Suisse.

Rik Van Slyck, directeur sportif à la Deceuninck – Quick Step : « On a décidé hier qu’après le chrono d’aujourd’hui il pourrait quitter la course pour être là pour la naissance de son bébé. Dans le Tour de Suisse, il n’a pas gagné pour le moment et cela n’arrivera plus. Le plan est d’abandonner la course aujourd’hui parce que son bébé devrait naître lundi. » Les actes ont suivi les paroles et le Champion du Monde va désormais vivre un moment enchanteur à quelques semaines de son prochain objectif : le Tour de France.