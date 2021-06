Tadej Pogacar, vainqueur l’an dernier du Tour de France, a remporté jeudi la deuxième étape du Tour de Slovénie, longue de 147 km entre Zalec et Celje, devant son compatriote Matej Mohoric et l’Italien Diego Ulissi.

« Je me sentais super bien aujourd’hui et j’ai mis plein gaz. Mais je suis resté prudent tout le long, les descentes de cette étape sont très délicates », a-t-il réagi après être arrivé en 45e position la veille. Le jeune champion de 22 ans a participé à trois reprises au Tour de Slovénie : 5e en 2017, 4e en 2018 et 2019.

Il prépare actuellement le Tour de France, programmé à partir du 26 juin, et les JO de Tokyo, dont la course sur route est programmée le 24 juillet.

Classement de l’étape :

1. Tadej Pogacar(SLO/UAD) les 147 km en 3h32:03

2. Matej Mohoric (SLO/TBV) à 1 min 22

3. Diego Ulissi (ITA/UAD) m.t

Classement général :

1. Tadej Pogacar(SLO/UAD) les 298,5 km en 7h05:37.

2. Matej Mohoric (SLO/TBV) à 1 min 24

3. Diego Ulissi (ITA/UAD) à 1 min 28