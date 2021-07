Le coureur néerlandais de l’équipe Jumbo Steven Kruijswijk a abandonné sur le Tour de France ce mercredi au tout début de la 17e étape.

Victime de violents maux de tête, il a jeté l’éponge sur le Tour de France dès le début de l’étape 17 entre Muret et le col du Portet. Kruijswijk est contraint d’abandonner son Tour et laisser son équipe avec seulement plus que quatre coureurs et le Danois Jonas Vingegaard en tête d’affiche. Le Néerlandais de 30 ans, troisième de l’édition 2019 souffre de violents maux de tête comme France Télévisions a confirmé.