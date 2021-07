Le grimpeur américain Sepp Kuss (Jumbo) a remporté dimanche la 15e étape du Tour de France à Andorre-la-Vieille. Tadej Pogacar conserve le maillot jaune.

Kuss a devancé de 23 secondes le vétéran espagnol Alejandro Valverde (41 ans). Le Néerlandais Wout Poels a pris la troisième place, à 1 min 15 sec, devant un petit groupe. Une échappée-fleuve de 32 coureurs s’est développée dans la première heure de course et s’est décantée en fin de course.

Si le maillot jaune n’a perdu aucun temps sur ses rivaux, il n’en est pas de même du Français Guillaume Martin (Cofidis) qui a cédé près de 4 minutes et recule de la 2e à la 9e place au général.