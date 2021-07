Le leader du Tour de France a fait forte impression en remportant ce mercredi la 17e étape.

Les Français auront fait le show en ce 14 juillet, mais c’est bien le leader Tadej Pogacar qui remporte cette 17e étape du Tour de France entre Muret et le Col du Portet. Longtemps échappé, Anthony Perez (Cofidis) a craqué à environ 8 kilomètres de l’arrivée face aux assauts du trio Pogacar-Vingegaard-Carapaz. Les trois hommes se seront bien battu pour la victoire finale, mais le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE) a été le plus fort. Il termine devant le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (Ineos).

David Gaudu (Groupama-FDJ) prend la 4e place à 1’20 », juste devant Ben O’Connor (AG2R Citroen), à 1’26 ». Le Colombien Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) a craqué et ils termine avec 1’51 » de retard.