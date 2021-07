En conférence de presse, le Slovène, grand favori du Tour est revenu sur cette très difficile journée et semble satisfait d’avoir conservé sa place de leader. « Ben O’Connor a été très impressionnant aujourd’hui, il a fait un gros numéro. Dans ma tête je m’accrochais, je ne voulais pas lâcher le jaune. C’est pour ça que j’ai accéléré dans les derniers kilomètres, je voulais garder ce petit lion. Richard Carapaz se sentait bien, l’équipe Ineos a tenté sa chance en fin d’étape. J’ai fait de mon mieux pour contre-attaquer, si je n’essayais pas tout le monde allait m’attaquer. Je ne sais pas pourquoi tout le monde répète que l’équipe UAE est mauvaise. J’ai le maillot jaune et l’équipe fait un travail fantastique. J’espère qu’il fera beau pour qu’on puisse se détendre et passer une journée tranquille.