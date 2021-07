Toujours solide leader du Tour de France après sa nouvelle victoire d’étape ce jeudi, Tadej Pogacar s’est dit « plutôt confiant » pour ramener le maillot jaune à Paris.

Encore hallucinant ce jeudi à l’arrivée à Luz Ardiden, Tadej Pogacar s’est arrêté au micro de France Télévisions pour débriefer sa deuxième victoire d’étape consécutive, et la troisième depuis le début du Tour de France.

« C’est un peu comme l’année dernière mais c’est encore plus fou cette année. C’est incroyable. Après hier, aujourd’hui… Je me sens bien et je suis très heureux. Le vélo a toujours été un jeu pour moi depuis que j’ai commencé. J’aime m’entraîner en jouant. J’ai peut-être 50 % de chances de gagner le Tour, mais il reste 3 jours. Mais ça a l’air bien parti. C’était très dur, déjà dans le Tourmalet, je sentais ma douleur, j’étais dans la roue mais je suis resté concentré. J’étais à mon maximum. Pourquoi je devrais être inquiet ? Pour le chrono ? On verra c’est une discipline où j’essaye de faire mon mieux. Des fois, tu peux avoir de mauvaises journées, et perdre six minutes, ce sera une nouvelle expérience. Ça change du Roglic-Pogacar de l’année dernière. Je suis plutôt confiant. »