Coureur de l’équipe Bora, Nils Politt a décroché une des plus belles victoire de sa carrière ce jeudi soir sur le Tour de France.

Après la course, l’Allemand est revenu sur cette journée et cette victoire de prestige dans une étape de la Grande Boucle. Il ressent un sentiment assez incroyable. « C’est un rêve de gagner une étape au Tour de France. C’est la plus grande victoire que je puisse décrocher. Je me sentais bien depuis quelques jours. Il y avait beaucoup de gars rapides dans l’échappée, je savais que je devais rouler fort. J’ai attaqué une première fois et on s’est retrouvé à quatre. Mon directeur sportif m’a dit de tout donner, d’essayer et donc j’ai à nouveau attaqué. Je connaissais bien l’arrivée, on l’avait faite il y a deux ans. C’est déjà un rêve d’enfant de venir une fois sur le Tour. C’est ma cinquième participation, mais je n’avais jamais réussi à gagner une étape. C’est donc une grande victoire. La deuxième place à Roubaix était belle, mais une victoire au Tour de France est bien plus importante. »