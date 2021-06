Voici une information insolite en ce mercredi après-midi. Souvenez-vous, samedi dernier, lors de la première étape du Tour de France, une spectatrice avait, bien malgré elle été à l’initiative d’une énorme chute du peloton.

Cette dernière, au bord de la chaussée et dos à la course, avait fait chuter l’Allemand Tony Martin, après que le coureur de l’équipe Jumbo-Visma soit toucher par sa pancarte, avant de tomber et entraîneur dans sa chute le reste du peloto, ce qui a créé un énorme embouteillage, mais surtout des abandons ainsi que des blessures pour une partie de concurrents. Aujourd’hui « RTL » nous apprends que la spectatrice en question a été placée en garde à vue. « La femme a été identifiée formellement », a assuré une source proche de l’enquête à l’AFP en précisant que la femme était de nationalité française. « Un suspect est en garde à vue », a de son côté confirmé à l’AFP le procureur de la République de Brest Camille Miansoni. Rappelons qu’une enquête a même été ouverte pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence. »