Encore énorme ce jeudi, Tadej Pogacar a remporté la 18e étape du Tour de France à Luz Ardiden.

Longtemps en tête de la course, les deux Français Pierre Latour (Total Direct Énergie) puis David Gaudu (Groupama-FDJ) ont craqué cet après-midi. 11e du classement général avant le départ de cette 18e étape, Gaudu aura tenu jusqu’à 9km de l’arrivée avant d’être englouti par un peloton très rapide dans l’ascension finale de Luz-Ardiden.

Emmené par son coéquipier Rafal Majka (UAE), le leader Tadej Pogacar a encore répondu présent après sa victoire d’étape la veille sur le col du Portet. Le Slovène remporte sa deuxième étape consécutive et la troisième depuis le début du Tour de France. Il devance encore une fois Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. L’Espagnol Enric Mas, qui a tenté de placer une grosse accélération dans le dernier kilomètre, sans succès, finit 4e à 12 ». Avec cette nouvelle victoire, Tadej Pogacar assoit un peu plus sa domination sur le classement général et il s’empare du maillot à pois de Wout Poels.