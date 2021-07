Sous le charme de Mark Cavendish, dans un entretien au Parisien, Eddy Merckx ne veut pas être comparé avec le Britannique, qui vient d’égaler son record de 34 victoires d’étapes sur le Tour de France.

« Ne me comparez pas à Cavendish, s’il vous plaît, car cela ne signifie rien. Il peut gagner 35 ou 36 étapes s’il le veut, cela ne change rien pour moi. Je crois vraiment que cela n’a rien à voir, non ? (…) Mais je suis très content pour lui car c’est un très grand coureur. Et quand on voit d’où il revient, après des années pénibles, chapeau ! J’ai beaucoup d’admiration pour lui. C’est fort ce qu’il a réussi », a indiqué l’ancien coureur dans Le Parisien.