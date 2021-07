Favori au départ de ce contre-la-montre et champion d’Europe en titre de la discipline, Stefan Küng a déçu cet après-midi en terminant quatrième de la course.

« Je voulais absolument gagner aujourd’hui et je me sentais très bien, j’étais archi-motivé au départ. Peut-être trop, parce que je suis parti trop fort et puis je l’ai payé. Je suis un spécialiste, je sais ce que je dois faire. Mais je suis parti trop fort et une fois que tu te mets dans le rouge, tu ne récupères jamais sur un chrono comme ça. J’ai souffert deux fois plus aujourd’hui qu’à Laval (5e étape, le premier chrono du Tour). J’ai fini plus rapidement à Laval, parce que j’avais mieux géré. Je sais que la condition est là, j’ai l’impression de bien récupérer, mes jambes étaient super aujourd’hui, je suis confiant pour (les Jeux olympiques de) Tokyo. » A-t-il indiqué avec une pointe de déception.