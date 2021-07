Au lendemain de la 9e étape du Tour de France, Julian Alaphlippe est revenu sur cette journée totalement folle avec des conditions plus que limites qui ont exténué l’ensemble des concurrents.

Le Français fait un bilan d’une journée en enfer avec la pluie, le froid et des conditions très difficile. « C’était dantesque, on s’y attendait mais je ne pensais pas à ce point. Il faisait six degrés au sommet je pense, il valait mieux s’arrêter pour changer de vêtements. De toute façon, j’avais les mains gelées donc je n’aurais pas pu le faire tout seul. Mes jambes étaient un peu tétanisées, j’ai fini comme j’ai pu. Je voulais tout donner, demain c’est repos donc je pense que ça va faire du bien à tout le monde. » Bonne nouvelle, ce lundi, les coureurs bénéficient de leur première journée de repos, avant de reprendre la course mardi.