Parmi les trois leaders d’Ineos-Grenadiers, Geraint Thomas (18ème, 25s) n’a pas réalisé le meilleur temps sur le prologue danois du Tour de France 2022. Un mauvais résultat qu’il justifie à son arrivée malgré sa frustration.

« Ça a été la pire première moitié d’un contre-la-montre que j’ai jamais faite. Je voulais commencer de manière assez conservatrice en termes de puissance, mais tout le monde vous dit d’y aller doucement dans les virages car la course dure trois semaines et qu’il y a eu des chutes. Dans les premiers virages, je virais comme ma femme et elle n’a pas fait de vélo depuis douze ans. C’était incroyable. Une fois que j’ai passé le point intermédiaire et que j’ai vu que j’avais 18 secondes de retard, j’ai juste pensé à tout envoyer et ça s’est mieux passé. Les jambes étaient bonnes, c’est le principal, mais j’ai vraiment été nul dans les virages. J’aurais pu faire un meilleur résultat, mais il faut garder les points positifs », a déclaré Geraint Thomas dans des propos recueillis après son arrivée.

Grosse cylindrée de cette 109ème édition du Tour de France, la formation Inoes-Grenadiers tentera de briser l’hégémonie slovène en concurrençant la Jumbo et les UAE. L’équipe britannique arrive sur les routes de la Grande Boucle avec trois leaders potentiels que sont Daniel Martinez, Geraint Thomas et Adam Yates. Malgré la pluie, les trois hommes ont limité la casse : Thomas (25s), Yates (23s) et Martinez (44s). Candidat au premier maillot jaune, Filippo Ganna s’est heurté à un mur en concédant 10 secondes sur Yves Lampaert.