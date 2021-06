Coronavirus oblige, le grand départ aura pas lieu en Bretagne et non à Copenhague comme prévu initialement. Après quatre premières étapes bretonnes, la Grande Boucle rejoindra l’est de la France et notamment les Alpes. Puis il innovera avec une double étape au Mont Ventoux. Enfin, les Pyrénées accueilleront pas moins de cinq étapes. Le Tour 2021 sera également poncuté de deux contre-la-montre individuels.

Les étapes du Tour de France 2021

26/06 1. Brest-Landerneau 187 km

27/06 2. Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne Guerlédan 182 km

28/06 3. Lorient – Pontivy 182 km

29/06 4. Redon – Fougères 152 km

30/06 5. Changé – Laval 27 km

01/07 6. Tours – Châteauroux 144 km

02/07 7. Vierzon-Le Creusot 248 km

03/07 8. Oyonnax – Le Grand-Bornand 151 km

04/07 9. Cluses-Tignes 145 km

05/07 Tignes (jour de repos)

06/07 10. Albertville – Valence 186 km

07/07 11. Sorgues – Malaucène 199 km

08/07 12. Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes 161 km

09/07 13. Nîmes – Carcassonne 220 km

10/07 14. Carcassonne – Quillan 184 km

11/07 15. Céret – Andorre-la-Vieille 192 km

12/07 Andorre (jour de repos)

13/07 16. Pas de la Case – Saint-Gaudens 169 km

14/07 17. Muret – Saint-Lary-Soulan 178 km

15/07 18. Pau – Luz-Ardiden 130 km

16/07 19. Mourenx – Libourne 203 km

17/07 20. Libourne – Saint-Emilion (clm) 31 km

18/07 21. Chatou – Paris 112 km