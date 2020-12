Les deux stars de la Jumbo-Visma, Roglic et Dumoulin, s’interrogent encore sur la performance surhumaine de Tadej Pogacar au Tour de France 2020.

La chaîne néerlandaise NOS a réalisé un documentaire passionnant dans lequel on suit le Tour de France 2020 dans les coulisses de l’équipe Jumbo-Visma. Une séquence en particulier a retenu l’attention des spécialistes. On y voit les deux stars de l’écurie, Primoz Roglic et Tom Dumoulin, se questionner sur la performance stratosphérique du jeune Tadej Pogacar sur Planche-des-Belles-Filles. “Je ne peux pas y croire », s’étonne Roglic, dépossédé du maillot jaune par son compatriote ce jour-là. « Deux minutes. C’est une énorme différence. Sur 36 kilomètres en plus ! Ils (les observateurs) doivent calculer le type de watts nécessaire pour cela. Le cyclisme est à un niveau complètement différent. Si vous pouvez rouler aussi vite, vous pouvez gagner chaque course en une seule étape.”

Un avis partagé par le Néerlandais Tom Dumoulin. « Je fais deuxième derrière Tadej Pogacar. Il fait du vélo comme un mineur. Une minute et demie. Je ne comprends tout simplement pas comment ce type… Je ne vois aucune solution. Comment diable aurais-je pu faire pour aller une minute et demie plus vite.” De quoi faire resurgir les doutes sur le Slovène, déjà suspecté de dopage après sa victoire lors du Tour de France.