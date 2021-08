Avec son nouveau contrat chez UAE jusqu’en 2027, Tadej Pogacar va empocher un petit pactole de 36 millions d’euros.

Tadej Pogacar est sans aucun doute l’un des coureurs les plus convoités du peloton mondial après avoir remporté le Tour de France en 2020 et 2021 à seulement 22 ans. Un palmarès déjà incroyable qui a forcé la formation UAE a offrir au prodige slovène un nouveau contrat jusqu’en 2027. Un nouveau bail avec à la clé un salaire absolument colossal pour Pogacar. Selon les calculs de La Gazzetta dello Sport, le montant total du renouvellement du contrat de Tadej Pogacar atteint les 36 millions d’euros, ce qui signifie que le cycliste slovène recevrait 6 millions d’euros par an. Une somme astronautique qui a assurément douché les espoirs d’autres écuries comme Ineos, Jumbo-Visma ou Israel Start-Up Nation.

Tadej Pogacar devient ainsi le cycliste le mieux payé du circuit, dépassant Chris Froome, qui reçoit 5,5 millions d’euros dans la Start-Up Nation israélienne selon le journal L’Équipe de mars dernier, et aussi le Slovaque Peter Sagan, tandis que d’autres stars du peloton comme Geraint Thomas, Egan Bernal et Michal Kwiatkowski gagnent respectivement 3,5, 2,8 et 2,5 millions d’euros par saison.