Le grimpeur français Romain Bardet s’est confié dans L’Equipe sur son retour à son meilleur niveau.

« 2018, j’avais fait une grande saison, parce que même si au Tour je n’étais « que » 6e, j’étais à un excellent niveau, pas moins fort qu’en 2017 où j’avais fait podium (3e), j’avais juste eu un jour sans. J’avais réalisé une grande campagne de classiques aussi (3e de Liège et 2e des Mondiaux, notamment), donc c’était pour moi une belle saison. Et à partir de ma chute en Catalogne en 2019 ça a complètement déraillé alors que j’étais à un bon niveau. Ça m’a mis toute la saison à l’envers et ensuite l’année 2020, tronquée par la pandémie, puis je me casse la gueule sur le Tour alors que je montais en pression et que j’étais encore dans le coup (4e du général au matin de la 13e étape) », a indiqué Romain Bardet dans L’Equipe.

Et de poursuivre : « Je n’ai jamais été hors des clous, mais je n’ai jamais eu ce moment non plus où je me suis dit : voilà, je suis de retour. Je ne le prends pas pour acquis pour autant, mais hier (lundi), j’ai vraiment eu des signaux positifs. En début de saison, ça n’allait pas trop mal, mais je n’ai jamais senti que j’avais la super jambe pour vraiment jouer devant. Bon là, on tombe sur un Bernal stratosphérique, il est vraiment une patte au-dessus, donc ce n’est pas la bonne échelle de comparaison, tout le monde dit qu’il est plus fort qu’en 2019 quand il a gagné le Tour, je pense que c’est le cas. Donc je reviens à mon meilleur niveau, je suis dans mes meilleures valeurs, c’est bien, ça concrétise notre préparation, notre manière d’approcher les choses, c’est en train de marcher. Il me reste une belle semaine pour essayer de confirmer cette tendance. »