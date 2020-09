Plusieurs statistiques intéressantes à ressortir avant l’arrivée de ce Tour de France 2020.

Le Slovène Tadej Pogacar va remporter cet après-midi son premier Tour de France à 21 ans. Devenant ainsi le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis 1904. Lors de ce Tour de France 2020, Pogacar a réalisé plusieurs records. Au sommet du col de Peyresourde (Pyrénées), le Slovène a réalisé la montée en 24 minutes 35 secondes. Un record qui est tombé. C’était le Kazakh Alexandre Vinokourov (25 minutes 22 secondes) qui avait réalisé le précédent record. Pour rappel, le coureur a été exclu du Tour de France 2007 après un contrôle positif à la transfusion sanguine.

Dans les Pyrénées, Pogacar a réalisé un autre record avec Roglic, Bernal et Landa. La montée de Marie-Blanque a été réalisée 23 secondes plus vite que le Tour de France 2005…avec Lance Armstrong aux manettes. Pour rappel, le nom de l’Américain n’est plus présent dans le palmarès de la Grande Boucle pour dopage.