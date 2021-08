Pauline Ferrand-Prévot a conservé son titre de championne d’Europe de VTT ce dimanche à Novi Sad en Serbie.

La Française reste championne d’Europe et s’est bien rattrapée après ses Jeux Olympiques loupés. Cet après-midi, elle l’emporte en Serbie du côté de Novi Sad et devance les Néerlandaises Anne Terpstra (5e des JO à Tokyo) en argent dimanche et Anne Tauber (11e à Tokyo), médaillée de bronze pour ces Championnats d’Europe. Deuxième titre européen après celui remporté en 2020 à Monteceneri en Suisse.