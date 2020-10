La réaction de Pauline Ferrand-Prévot après son 3e titre mondial: "C'était une course extraordinaire, je savais que ça pouvait être tendu dans les descentes si on roulait en groupe. Donc j'ai voulu partir tout de suite. Je me sentais vraiment bien aujourd'hui". #Leogang2020 pic.twitter.com/XbbBoxVHvw