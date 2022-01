Mathieu Van Der Poel a décidé de mettre un terme à sa saison de cyclo-cross à cause d’un mal de dos. Le champion du monde de la discipline ne défendra donc pas son titre les 29 et 30 janvier à Fayetteville aux Etats-Unis.

Absent depuis le 27 décembre sur les étapes de la Coupe du monde de cyclo-cross, Van Der Poel ne participer plus aux courses de cette discipline cette saison. Le néerlandais a pris cette décision en accord avec sa formation de cyclisme sur route, Alpecin-Fenix. « En raison de ce problème de dos, je n’ai pas pu atteindre le niveau souhaité depuis le Tour de France. Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de ma carrière mais, bien sûr, cela me frustre de ne pas savoir combien de temps durera cette période de repos. Nous ne fixerons aucune date de retour et des objectifs que si nous pouvons le faire de manière justifiée. D’ici là, je ferai ce que je peux », a déclaré Mathieu Van Der Poel.