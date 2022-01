Mathieu van der Poel a annoncé ce mercredi qu’il fera l’impasse sur le Championnat du monde 2022 de cyclo-cross, qui doit se tenir aux États-Unis les 29 et 30 janvier.

Le triple champion du monde en titre de cyclo-cross, Mathieu van der Poel, ne sera pas de la partie pour le Mondial 2022. En effet, le Néerlandais souffre d’un « mal de dos ». Selon lui, « le seul remède s’avère être une période de repos plus longue et il serait

donc stupide d’interrompre à nouveau cette période ». Le cycliste néerlandais est bien évidemment déçu de ne pas pouvoir défendre son titre de champion du monde de cyclo-cross, lui qui l’a remporté à quatre reprises (2015, 2019, 2020 et 2021).