Le Tour de France a annoncé sa volonté de porter plainte contre la spectatrice à l’origine de la chute importante survenue à 45km de l’arrivée lors de la toute première étape de la Grande Boucle. Une chute qui a fait des dégâts et contraint trois coureurs à l’abandon.

Le Tour de France porte plainte contre la spectatrice à l’origine de la première grosse chute de cette toute première étape à Landerneau. Cette dernière brandissait une pancarte et empiétait la chaussée. Tony Martin n’a pu l’éviter, a chuté et a entraîné avec lui plusieurs dizaines de coureurs. Parmi eux trois abandons : l’Allemand Jasha Sutterlin (DSM), le Lituanien Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) et le Français Cyril Lemoine (BB Hôtels).

Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du Tour a tenu a faire des déclarations sur le sujet. Propos qu’a relevé l’AFP : « Nous portons plainte contre cette dame qui s’est très mal comportée. Faisons en sorte que le spectacle qui nous a été proposé ne soit pas gâché par des comportements inadmissibles de la part d’une infime minorité de spectateurs. »