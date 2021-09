L’Allemand Tony Martin prendra sa retraiteaprès les Mondiaux de cyclisme sur route cette semaine en Flandre, a annoncé ce dimanche son équipe Jumbo.

À 36 ans, Tony Martin est une figure mondiale du cyclisme. Il a notamment remporté quatre titre mondiaux du contre-la-montre individuel (2011, 2012, 2013 et 2016).

« Les championnats du monde de contre-la-montre (dimanche) et de relais mixte (mercredi) seront les dernières courses de ma carrière », a-t-il déclaré pour son équipe. « Les mauvaises chutes de cette année m’ont également amené à me demander si je suis prêt à continuer à faire face aux risques que comporte notre sport. J’ai décidé que je n’en avais pas envie, d’autant plus que la sécurité en course ne s’est pas améliorée malgré les nombreuses discussions sur les parcours et les barrières« .