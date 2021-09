Johan Price-Pejtersen a poursuivi la série danoise dans le contre-la-montre espoirs des Mondiaux de cyclisme, lundi matin, à Bruges, où il s’est imposé à la moyenne de 52,7 km/h sur le parcours de 30,3 kilomètres.

Agé de 22 ans, Price-Pejtersen a devancé de 10 secondes l’Australien Luke Plapp, d’ores et déjà recruté par l’équipe Ineos, et de 11 secondes le Belge Florian Vermeersch, qui a couru au niveau WorldTour cette saison pour Lotto. Le Danois, sociétaire habituel de l’équipe norvégienne UnoX, a signé la cinquième victoire depuis 2015 d’un coureur de son pays dans cette épreuve après Mads Würtz Schmidt (2015) et Mikkel Bjerg (2017, 2018 et 2019).

Price-Pejtersen, double champion d’Europe (2019 et 2021), avait terminé dernier du contre-la-montre espoirs des Mondiaux 2019 au Yorkshire, après une chute spectaculaire dans une grosse flaque suite aux intempéries. L’épreuve n’avait pas été disputée l’an dernier aux Mondiaux d’Imola (Italie) en raison des bouleversements liés à la pandémie.

ArticlesAssociés No Content Available

Classement du contre-la-montre espoirs messieurs :

1. Johan Price-Pejtersen (DEN), les 30,3 km en 34:29.

(moyenne: 52,721 km/h)

2. Luke Plapp (AUS) à 10.

3. Florian Vermeersch (BEL) 11.

4. Soeren Waerenskjold (NOR) 13.

5. Mick van Dijke (NED) 24.

6. Daan Hoole (NED) 39.

7. Ethan Vernon (GBR) 43.

8. Michel Hessmann (GER) 48.

9. Filippo Baroncini (ITA) 57.

10. Magnus Sheffield (USA) 58.

…

25. Kevin Vauquelin (FRA) 1:36.

43. Thomas Delphis (FRA) 2:27.