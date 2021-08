L’or olympique pour Alexandre Leauté ce jeudi matin dans ces Jeux paralympiques de Tokyo 2020.

Leauté remporte la poursuite individuelle (catégorie C2) ce jeudi et offre la toute première médaille d’or à la délégation française dans ces Jeux. En finale, il a devancé de belle manière l’Australien Darren Hicks et notre tricolore s’est même offert un record du monde à la clef à seulement 20 ans. Il apporte sa troisième médailles en deux jours à la France après le bronze toujours en cyclisme de Marie Patouillet de et l’argent d’Ugo Didier en natation.

🇫🇷🥇 Beaucoup d’émotions et de fierté pour Alexandre Léauté !



La première Marseillaise a résonné au Vélodrome d'Izu. Le Français âgé de 20 ans a pulvérisé le record du monde en finale de la poursuite C2.



