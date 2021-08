Le Britannique Jason Kenny a remporté ce dimanche à Tokyo sa septième médaille d’or olympique, grâce à sa victoire en finale du keirin.

Stratégie osée, mais stratégie payante. Le pistard, parti en solitaire à trois tours de l’arrivée, a résisté à ses adversaires, et a devancé le Malaisien Mohd Awang et le Néerlandais Harrie Lavreysen.

Il s’agit de la 7e médaille olympique de Kenny, après son sacre en vitesse par équipes en 2008, 2012 et 2016, en vitesse individuelle en 2012 et 2016, puis en keirin en 2016. Il devient ainsi le seul homme en cyclisme sur piste à avoir remporté sept médailles d’or, et pourtant son compteur ne s’arrête pas là puisque son palmarès olympique est aussi composé de deux médailles d’argents en vitesse individuelle à Pékin et en vitesse par équipes à Tokyo.